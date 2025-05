Harry e Meghan, gli scatti di coppia al concerto di Beyoncé

Meghan Markle condivide sui social dei video e delle foto ricordo con il marito, il principe Harry, e alcuni amici, ripresi tutti insieme al concerto che Beyoncé ha tenuto il 10 maggio al SoFi Stadium di Los Angeles, recente tappa della tournée mondiale The Cowboy Carter Tour. Nel carosello pubblicato su Instagram si vede la coppia - marito e moglie dal 2018 - più affiatata e felice che mai. "Grazie a Beyoncé e al team per questo fantastico concerto (e per un appuntamento molto divertente)! Con tutto l'amore", scrive Meghan nella didascalia che accompagna la pubblicazione.

Meghan Markle: "Con Harry una seconda luna di miele"

Nel corso di un'intervista rilasciata a People, Meghan Markle ha raccontato il periodo roseo che sta vivendo con con il figlio di Re Carlo III, Harry, con cui fa coppia dal 2016. "Oggi, quando mio marito mi guarda fare le stesse cose che facevo all'inizio della nostra storia, vedo le scintille - ha dichiarato l'attrice, 44 anni -. È quasi una nuova luna di miele perché è esattamente come allora".

La storia d'amore tra Meghan Markle e il principe Harry

Il Duca e la Duchessa di Sussex sono una coppia dal 2016. Nel 2017 si sono fidanzati ufficialmente, per poi convolare a nozze nel 2018. Un anno più tardi hanno avuto il loro primogenito, Archie Harrison e nel 2021 è nata Lilibet Diana. I genitori nel 2020 hanno deciso di rinunciare alla loro funzione di membri attivi della royal family e ora vivono negli Stati Uniti.