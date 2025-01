Buone notizie per Gustavo Rodriguez, che ha lasciato l'ospedale a quasi un mese di distanza dall'incendio in cui era rimasto coinvolto. "Tornando a casa!" ha scritto sui social Veronica Cozzani (mamma di Cecilia Rodriguez e moglie di Gustavo), a corredo di un video in cui riprende il marito mentre si appresta a lasciare la struttura ospedaliera. "Un grazie infinito a tutta la grande squadra dell'ospedale Niguarda che è professionalmente e umanamente eccellente!", ha quindi concluso, ricevendo numerosi messaggi di auguri da parte di fan e amici. Il video è stato immediatamente ripreso anche da Cecilia Rodriguez e dal marito Ignazio Moser. "Grazie a tutta la squadra del Niguarda che giorno e notte si è presa cura del nostro papà - ha scritto l'influencer nelle sue storie Instagram - Siete stati degli angeli e vi sarò sempre grata". Molto più ironico, invece, il commento di Ignazio Moser, il quale ha simpaticamente annunciato: "Gustavito anche stavolta l'ha scampata. Ancora 2/7 vite disponibili".

Gustavo Rodriguez, padre di Belen e Cecilia, era rimasto gravemente ferito in un incendio scoppiato in uno stabile industriale di Gallarate, in provincia di Varese, riportando un'intossicazione e numerose ustioni. "Forza papà" era stato il primo messaggio social di Cecilia Rodriguez, la quale pochi giorni più tardi aveva ringraziato i fan per la solidarietà ricevuta e per incoraggiare nuovamente il genitore: "Papà tutti i giorni dimostra di essere fortissimo, tutti i giorni fa un passo avanti! Forza papà. Ti amo".