Il papà di Cecilia Rodriguez è rimasto coinvolto in un incendio a Gallarate ed è ricoverato in ospedale

Cecilia Rodriguez scrive un messaggio per suo papà Gustavo, rimasto coinvolto in un incendio scoppiato in uno stabile industriale di Gallarate, in provincia di Varese.

Gustavo Rodriguez, padre di Belen e Cecilia, è rimasto gravemente ferito nell'incendio riportando un'intossicazione e numerose ustioni.

Attraverso il suo profilo Instagram, Cecilia Rodriguez ha condiviso una foto del padre durante il suo matrimonio con Ignazio Moser.

"Forza papà", ha scritto l'influencer per sostenere suo papà attualmente ricoverato nel reparto ustionati del Niguarda di Milano. Anche Ignazio Moser ha pubblicato il post di sua moglie nelle sue storie Instagram.