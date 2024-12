Cecilia Rodriguez dopo l’incidente del papà Gustavo: "Ogni giorno dimostra di essere fortissimo"

Cecilia Rodriguez condivide sui social un messaggio di ringraziamento per il supporto ricevuto dopo l'incidente del padre Gustavo, rimasto coinvolto in un incendio scoppiato in uno stabile industriale di Gallarate, in provincia di Varese.

"Grazie a tutti per il vostro affetto - scrive Cecilia in una storia pubblicata su Instagram - come ha detto la mamma, sono state e sono delle carezze al cuore in un momento così difficile".

Cecilia continua il messaggio con un aggiornamento sulle condizioni di salute del padre, rimasto gravemente ferito nell'incendio riportando un'intossicazione e numerose ustioni: "Papà tutti i giorni dimostra di essere fortissimo, tutti i giorni fa un passo avanti! Forza papà. Ti amo".

Anche Veronica Cozzani - mamma di Cecilia Rodriguez e moglie di Gustavo - ha condiviso su Instagram un messaggio di ringraziamento. "Grazie a tutti per i messaggi in un momento così difficile - scrive nella didascalia del post che ritrae la famiglia Rodriguez al completo - Sono una carezza per l’anima!".