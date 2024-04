Per celebrare l'ultima puntata di Vanina - Un vicequestore a Catania, Giusy Buscemi pubblica sul suo profilo Instagram un video dal set della serie di Canale 5.

"Dedicato a tutti gli attori. Alcune delle tante cose alle quali devono pensare gli attori, pur essendo naturali", scrive l'attrice nella didascalia del post.

Nel divertente video, vediamo alcune maestranze presenti sul set di Vanina che fanno diverse richieste a Giusy Buscemi prima di andare in scena. "Non ti sporcare che non ho il doppio della maglietta", chiede la costumista. "Prima chiudi lo sportello e poi dì la battuta sennò non è buona", aggiunge il microfonista.

Tutte le puntate di Vanina - Un vicequestore a Catania sono disponibili in streaming on demand su Mediaset Infinity.

Giusy Buscemi tra carriera e vita da mamma

In un'intervista rilasciata nell'aprile del 2024 a Balarm, Giusy Buscemi aveva raccontato la sua vita tra carriera e maternità: "Non aspiro alla perfezione, ho trovato un equilibrio grazie a una grandissima collaborazione da parte dei nonni e di mio marito, perché le cose si fanno insieme e soprattutto organizzandosi ogni 24 ore".

"È impossibile fare programmi perché questo è un mestiere che cambia continuamente, è fatto di mesi di attesa in cui posso dedicarmi ai figli, a mio marito, con più tempo e momenti in cui bisogna avere pazienza", aveva aggiunto l'attrice. Parlando della sua vita privata a Verissimo, Giusy Buscemi aveva rivelato di aver conosciuto il marito Jan Michelini sul set. Già mamma di tre figli, l'attrice, 31 anni, non aveva escluso di allargare ancora la famiglia in futuro: "L'idea della famiglia numerosa mi è sempre piaciuta e mi piace. Adesso però ci stiamo dedicando al lavoro, c'è tempo".