Il finale della serie Vanina in onda mercoledì 17 aprile in prima serata su Canale 5 è disponibile on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity

L'ultimo episodio di Vanina - Un vicequestore a Catania, in onda mercoledì 17 aprile in prima serata su Canale 5, è disponibile in streaming, on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Nel video qui sopra, potete vedere in streaming e gratis, l'atteso finale della serie.

Vanina: cosa succede nell'ultima puntata

Durante l'ultima puntata della serie con Giusy Buscemi, Vanina rientra da Palermo deve risolvere il misterioso delitto di Esteban Torres, un esule cubano dai loschi affari, il quale era legato ad una bella catanese ritrovata anche lei senza vita.

Durante le indagini, l'agente Lo Faro compie un gesto folle che rivela alcuni segreti del suo passato e porta tutta la squadra ad accorrere in suo aiuto e a stargli vicino.

Vanina - Un vicequestore a Catania: il cast

Oltre a Giusy Buscemi, nel ruolo della protagonista Vanina Guarrasi, nel cast della fiction troviamo Giorgio Marchesi, chiamato a interpretare Paolo Malfitano, magistrato antimafia di Palermo ed ex fidanzato di Vanina. L'attore e regista Corrado Fortuna presta il volto a Manfredi, un pediatra con cui Vanina potrebbe avere una nuova storia d'amore a Catania; mentre Claudio Castrogiovanni interpreta Carmelo Spanò, il braccio destro di Vanina.

