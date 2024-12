Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: "Incredibile pensare che il nostro nuovo inizio abbia già un cuore che batte"

La coppia, in attesa del primo figlio, condivide sui social alcuni romantici scatti

Cresce l'attesa per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che dovrebbero diventare genitori nelle prime settimane del nuovo anno. Dopo aver annunciato la gravidanza a luglio, l'influencer sta raccontando sui social le fasi che precedono il parto e insieme al compagno ha condiviso una serie di scatti particolarmente romantici. "C'è qualcosa di incredibile nel pensare che il nostro nuovo inizio abbia già un cuore che batte", ha scritto la coppia a corredo di quattro foto in bianco e nero. E se Giulia Salemi mostra con orgoglio il pancione, Pierpaolo Pretelli non fa mancare le sue attenzioni con coccole e abbracci.

"È un momento veramente incredibile - aveva raccontato l'ex concorrente del Grande Fratello durante una recente intervista rilasciata a Verissimo - Lo sento tantissimo, vedo sbucare i piedini, è una sensazione meravigliosa". A proposito del nome del bambino, invece, Giulia Salemi non si era sbilanciata: "Non l'abbiamo ancora scelto, credo che lo guarderemo e sceglieremo sul momento".