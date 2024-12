Giulia Salemi: "Mi sto godendo le ultime settimane di gravidanza"

Giulia Salemi condivide a Verissimo le emozioni della sua prima gravidanza: "È un momento veramente incredibile. Mi sto godendo le ultime settimane di gravidanza. Lo sento tantissimo, vedo sbucare i piedini, è una sensazione meravigliosa".

Manca poco infatti alla nascita del primo figlio dell'influencer, 31 anni: "La scadenza è a metà gennaio salvo sorprese. Speriamo non nasca a Natale o a Santo Stefano".

Il 26 dicembre Giulia Salemi festeggerà quattro anni d'amore con Pierpaolo Pretelli: "Odio avere questa data come anniversario, mi mancherebbe solo la nascita del bambino".

Per quanto riguarda il nome del figlio: "Non l'abbiamo ancora scelto, credo che lo guarderemo e sceglieremo sul momento". Immaginandosi mamma, Giulia Salemi dice: "Non sarò una mamma perfetta, ma cercherò di trasmettere a mio figlio i valori per me importanti: il rispetto della donna e il rispetto della volontà altrui".

L'influencer svela infine i suoi piani in vista delle Festività: "Essendo vicina alla scadenza non posso muovermi, quindi ho invitato tutti a Milano: pranzo con la famiglia di papà, cena con la mamma".