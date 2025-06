Giulia Pauselli, il tenero scatto di Marcello Sacchetta e del figlio Romeo sull'aereo

La ballerina e dj condivide sui social un tenero scatto padre e figlio del compagno con in braccio il piccolo Romeo in aereo

Sulle sue storie di Instagram Giulia Pauselli condivide un tenero momento padre e figlio che vede protagonisti il compagno, il collega ballerino e coreografo Marcello Sacchetta, e Romeo, nato dal loro amore quasi tre anni fa. Nello scatto si vede il papà tenere in braccio, sul sedile di un aereo, il piccolo. "Qualcuno è felice di volare", scrive Giulia Pauselli localizzando la pubblicazione social all'aeroporto di Fiumicino. Le storie successive mostrano la famiglia arrivata a Formentera, isola dell'arcipelago spagnolo delle Baleari.

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta presentano il figlio a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta hanno presentato il figlio Romeo, venuto al mondo ad agosto del 2022. "Nostro figlio è la cosa più bella del mondo. Cerchiamo di trasmettergli le cose buone che abbiamo, nel nostro caso cerchiamo di trasmettergli la sensibilità che è importante nella nostra società", ha affermato la ballerina, ora anche dj, 34 anni.

Riguardo il tema della maternità, Giulia Pauselli ha aggiunto: "Romeo non era nei programmi. Quando ho scoperto di essere incinta, ho avuto paura perché la mia carriera era arrivata a un punto importante, ero soddisfatta. Ma a volte la vita ti sorprende anche perché vuole farti crescere".

Insieme da circa 12 anni, al momento Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta non sognano il matrimonio: "Negli ultimi anni sono successe tante cose: è nato Romeo, abbiamo cambiato casa. Ad oggi il matrimonio non è una priorità, ma non lo escludiamo".