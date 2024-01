Giulia Pauselli, che ad agosto del 2022 è diventata mamma di Romeo Maria, ha risposto sui social ad alcune domande sul suo ritorno alla danza dopo la nascita del primogenito.

Parlando delle difficoltà di tornare a esibirsi dopo la nascita del figlio, la ballerina professionista di Amici ha raccontato: "È stato difficile ricominciare a danzare dopo la gravidanza, inutile negarlo. Ballavo ma non mi sentivo più padrona del mio corpo. Mi è servito più tempo di quello che pensavo, ma con tanto lavoro e costanza (almeno per me), piano piano sto recuperando".

"Ballare quando ero incinta è stato bellissimo, ma lo è ancora di più il fatto che mi sia stato concesso", ha continuato Giulia Pauselli, che a proposito del figlio ha detto: "Lui è vispissimo e mette tutti ko”.

Giulia Pauselli e la maternità

Non è la prima volta che Giulia Pauselli parla sui social della maternità.

"La maternità è qualcosa di sacro, da non soffocare o limitare da ciò che qualsiasi forza esterna diversa da te impone che dovrebbe o non dovrebbe essere", aveva raccontato su Instagram parlando del figlio avuto con Marcello Sacchetta.

Le emozioni di Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta a Verissimo

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, ospiti a Verissimo nel 2022, avevano condiviso le emozioni di diventare genitori.

"Io volevo un maschio, anzi me lo sentivo", aveva detto a Silvia Toffanin la ballerina, che aveva svelato di aspettare un maschietto.

"Sono proprio in un'altra dimensione, sto volando, c'è tanta emozione. Non riesco a proiettarmi nel futuro, mi faccio poche domande su come sarò come papà", le aveva fatto eco Marcello Sacchetta, che la scorsa estate si è trasferito con la compagna e il loro primogenito in una nuova casa.

Nel video sotto Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, dal colpo di fulmine al primo figlio.