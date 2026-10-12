Giulia De Lellis e Tony Effe si trasformano in fatina ed elfo per il primo compleanno della figlia Priscilla

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno festeggiato il primo compleanno della figlia Priscilla. L'influencer, 30 anni, e il rapper, 35 anni, per l'occasione si sono trasformati in fatina ed elfo. "Guarda cosa mi tocca fare per mia figlia", ha detto Tony Effe in un video, mostrando le orecchie da elfo.
Sempre in occasione del primo compleanno della figlia, l'influencer ha condiviso una dedica sui social: "Sognavo una bambina da che sono al mondo. Sono diventata mamma e non ho fatto in tempo a realizzarlo che la mia bimba compie già un anno".
Insieme dal 2024, Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori di Priscilla a ottobre del 2025. Sui social, l'influencer aveva spiegato il particolare nome scelto per la figlia: "Priscilla significa 'antica', 'venerabile', ha un significato importante. È un nome di cui mi sono completamente innamorata. Quando il mio fidanzato me l'ha proposto mi sono rinnamorata di lui". Il battesimo di Priscilla è stato celebrato ad aprile 2026.