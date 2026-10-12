Giulia De Lellis e Tony Effe si trasformano in fatina ed elfo per il primo compleanno della figlia Priscilla

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno festeggiato il primo compleanno della figlia Priscilla. L'influencer, 30 anni, e il rapper, 35 anni, per l'occasione si sono trasformati in fatina ed elfo. "Guarda cosa mi tocca fare per mia figlia", ha detto Tony Effe in un video, mostrando le orecchie da elfo.