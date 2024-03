Giovanni Allevi parla della malattia: "Un viaggio all'inferno"

Giovanni Allevi - che nel 2022 aveva scoperto di avere un mieloma - il 20 marzo, in occasione della Giornata Mondiale della Felicità istituita dall'Unesco ha partecipato all'evento Happiness on Tour. Vite - Storie di Felicità, organizzato dalla Fondazione della Felicità al Forum di Assago, e ha parlato della malattia condividendo la gioia per la sua guarigione.

Ripercorrendo i giorni passati in ospedale, il cantautore ha raccontato al pubblico presente: "C'è stato un momento in cui ho dovuto mantenere lo sguardo dritto sui fiori, mentre camminavo all'inferno. Ho dovuto regalare un sorriso alle persone che mi stavano vicine, anche quando il dolore fisico era insopportabile".

"Un giorno, un giovane dottore entra nella mia stanza con una certa veemenza, senza bussare e resta sulla porta. Agita dei fogli e mi dice: "Maestro, hai tredici globuli bianchi. Io, che ho il senso dell'umorismo, gli rispondo: "Dottore, non sono un po' pochini? Lui sorride e se ne va. Le cellule staminali avevano prodotto un nuovo midollo osseo, che stava iniziando a produrre nuovi globuli bianchi. Non ne avevo solo tredici, in realtà si trattava di tredici globuli bianchi per mm cubo, però, la bilancia che fino a quel momento pendeva verso la mia morte, iniziava a pendere di nuovo verso la vita", ha proseguito il compositore.

"In quel momento sono stato investito da una felicità allo stato puro. Non è stata una sensazione effimera, mi è venuto addosso un 'treno di felicità'. Ero felice perché avevo raggiunto dei risultati professionali di qualche tipo? Perché avevo venduto dei dischi? Perché erano aumentati i miei follower? No. Ero felice perché ero semplicemente vivo!".

"La mia vita era fatta di concerti in giro per il mondo, conferenze stampa, incontri, fino a due anni fa, quando è arrivata questa brutta malattia e tutto è cambiato. Quel giorno sono stato immensamente felice, ma prima bisogna fare un viaggio nell'inferno", ha concluso il cantautore, che sui social ha condiviso un suo scatto sul palco, accompagnato da un cuore e da un ringraziamento al pubblico: "Ringrazio con tutto il cuore i tantissimi ragazzi radunati al Forum di Assago, e gli amici di Fondazione della Felicità che hanno onorato il mio difficile racconto con la loro preziosa attenzione ed entusiasmo".

Giovanni Allevi, il racconto della malattia sui social

Giovanni Allevi in questi due anni ha condiviso spesso sui social la sua lotta contro la malattia.

"Ce la stiamo mettendo tutta! Aspettatemi", aveva scritto su Instagram. A dicembre 2022, invece, aveva condiviso un toccante video dell'ospedale per ringraziare i fan per il sostegno. In questo momento difficile, il compositore si è rifugiato nella musica: aveva affermato di essere riuscito a "trasformare il mieloma in una melodia".

Nel suo racconto, il compositore non ha mai nascosto la sofferenza che gli stava procurando la malattia: sui social ha parlato di "dolore fisico a tratti insostenibile". Ad aprile del 2023 Giovanni Allevi aveva rassicurato i fan: "Ho passato un anno durissimo, ma voglio gioire con voi della bella notizia che secondo gli ultimi esami di oggi sto andando alla grande".

A luglio dello stesso anno il compositore aveva condiviso con i fan un aggiornamento sulle sue condizioni di salute, accompagnato da una sua foto in ospedale con un gattino: "Per superare il dolore, dedico del tempo ogni giorno alla meditazione. Inizio con pensieri di riconoscenza nei confronti del Creato. Poi mi concentro sul respiro, finché il mio ego si dissolve ed io divento nulla. Grazie al gattino, divinità adorata dagli antichi Egizi, mantengo il contatto col Dio Tutto della Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa".

