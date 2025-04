Giovanna Sannino e Gaetano Migliaccio, la storia d'amore

"È stato un anno difficile, pieno di incertezze. Però io una certezza l'ho trovata e sei tu. Il nostro amore è stata una delle cose più forti che si potesse mai vivere. Quindi, Giovanna Sannino, mi vuoi sposare?": con queste parole Gaetano Migliaccio ha chiesto a Giovanna Sannino di sposarlo.

La proposta di matrimonio è arrivata durante la festa del 25esimo compleanno dell'attrice. A condividerla sui social sono stati poi alcuni invitati alla festa, tra cui Maria Esposito e il regista Giuseppe Alessio Nuzzo.

Gaetano Migliaccio e Giovanna Sannino si sono conosciuti sul set di Mare Fuori, in cui lui ha interpretato Salvo e lei Carmela. L'attrice aveva parlato della loro storia d'amore ospite a Verissimo: "È un uomo gentile, è un uomo d'altri tempi. Sembra uscito da un film dell'800. Noi lo vediamo con l'orecchino e la barba, ma in realtà ha un animo antico".

Pronti per il grande passo del matrimonio, in futuro Giovanna Sannino sogna di allargare la famiglia: "Mi piacerebbe che i miei figli avessero un padre come Gaetano".

Nel video sopra, la storia d'amore di Gaetano Migliaccio e Giovanna Sannino.