Gigi D’Alessio si congratula con il figlio LDA per il disco d'oro: "Orgoglio di papà"

Padri e figli 21 aprile 2026

Il cantautore ha espresso il suo sostegno al figlio in occasione di un suo importante traguardo

Gigi D’Alessio, 59 anni, ha condiviso anche sui social il suo sostegno al figlio LDA, 23 anni, in occasione di un suo importante traguardo professionale. "Orgoglio di papà", ha scritto il cantautore nel condividere tra le sue storie Instagram una pubblicazione che celebra la certificazione di disco d'oro di Poesie clandestine, canzone che LDA ha presentato a Sanremo 2026 insieme ad Aka 7even.

In occasione della partecipazione di LDA al Festival di Sanremo, Gigi D'Alessio aveva pubblicato su Instagram una tenera dedica per il figlio. "Goditi questi giorni, e divertiti, a me non devi dimostrare nulla, sono già orgoglioso del figlio e dell’artista che sei. Ti amo", aveva scritto il cantautore a corredo di uno scatto padre e figlio.

LDA è il nome d'arte di Luca D'Alessio, nato nel 2003 dal matrimonio di Gigi D’Alessio con l'ex moglie Carmela Barbato. La coppia ha avuto anche i figli Claudio (1987) e Ilaria (1992). Gigi D’Alessio poi è diventato padre anche di Andrea, nato nel 2010 dalla relazione con Anna Tatangelo. Con l'attuale compagna Denise Esposito, l'artista ha avuto i figli Francesco (2022) e Ginevra (2024). Gigi D'Alessio: "Non ho mai alzato il telefono per Luca e non lo farò mai"