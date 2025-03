Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi sono in attesa del primo figlio

Chiara Bontempi mostra il pancione

Gianmarco Tamberi, 32 anni, pubblica su Instagram una tenera foto della moglie Chiara Bontempi che mostra il pancione. Uno scatto accompagnato da una dolce dedica: "Una domenica come tante con vincigrassi e mogliettina incinta. P.s se non sapete cosa sono i vincisgrassi scrivete: 'lasagne buone marchigiane' su Google. Se invece non sapevate che Chiara è ogni giorno più bella da quando è incinta, sappiatelo!"

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, la storia d'amore

Gianmarco e Chiara si sono conosciuti nel 2009 e si sono sposati nel 2022 a Pesaro. Di recente hanno annunciato di aspettare un bambino.

Ospiti a Verissimo avevano parlato del desiderio di diventare genitori: "Finora il mio obiettivo principale erano le Olimpiadi. Ho aspettato fino a Parigi per cogliere questa grande opportunità, ma adesso non vedo l'ora di diventare papà. Con Chiara non vediamo l'ora di diventare genitori. Speriamo presto".