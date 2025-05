Gaia balla per le strade del Brasile

Gaia si gode il Brasile. La cantante ha condiviso con i follower sui social alcune storie in cui si scatena ballando per le strade della sua seconda terra. L'autrice di Chiamo io, chiami tu, infatti, è italobrasiliana e, nel corso delle interviste in questi anni, non ha mai negato il profondo legame che la lega a quella che definisce la sua "seconda patria".

Pur essendo infatti nata nel 1997 nella provincia di Reggio Emilia, a Guastalla esattamente, Gaia ha origini brasiliane da parte di madre, Luciana Piza Toledo. Il padre, Cristiano Gozzi, è invece italiano: da qui la sua forte connessione per il Paese sudamericano. Gaia, inoltre, possiede anche la cittadinanza brasiliana e parla correntemente il portoghese, lingua in cui ha scritto anche uno dei suoi grandi successi come Chega.

Nei video condivisi sui social la cantante ha condiviso dei momenti del suo soggiorno brasiliano, tra uscite per le strade di Rio de Janeiro e relax in hotel vista Oceano, un momento di spensieratezza per lei dopo le fatiche del Festival di Sanremo in cui oltre al successo musicale ha ottenuto anche quello dei social, grazie alla collaborazione virale con il suo coreografo Carlos Gandia. Nelle prossime settimane, dopo l'uscita del suo ultimo disco, Rosa dei venti, Gaia partirà in un tour che la vedrà in giro per l'Italia tra luglio e agosto.

Gaia e l'amore

Nel corso ultima intervista a Verissimo la cantante aveva parlato anche della sua situazione sentimentale nell'ultimo periodo. "L'amore è in segreteria in questo momento: 'Chiamo io chiami tu'", aveva dichiarato la cantante, 27 anni, citando il suo brano sanremese.

Nonostante per Gaia l'amore sia molto importante, la cantante oggi si dice single: "L'amore lo sento costantemente perché sono una persona che ama la vita, anche se è da un po' che non ho una relazione".

"Mi sto godendo la mia singletudine. Poi sto lavorando tanto", assicura la cantante, che però non nega di essere corteggiata: "Qualche chiamata arriva, ma poi non c'è il proseguimento: non si arriva mai all'incontro".