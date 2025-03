Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi, lo scatto di famiglia per il compleanno della figlia

Francesca Sofia Novello condivide sui social una tenera foto di famiglia che la ritrae insieme al compagno Valentino Rossi e alle loro figlie Giulietta e Gabriella, nate rispettivamente a marzo 2022 e a gennaio 2025. Lo scatto è stato realizzato in occasione della festa di compleanno a Tavullia di Giulietta, la primogenita della coppia, che ha appena compiuto tre anni. "Tre anni che ci riempi la vita, buon compleanno Amore", scrive la modella nella didascalia che accompagna il carosello di fotografie pubblicato su Instagram.

Il terzo compleanno della piccola Giulietta è stato celebrato poche settimane dopo un altro importante compleanno, quello di papà Valentino che il 16 febbraio ha compiuto 46 anni, come il numero con cui ha sempre gareggiato. In quell'occasione l'ex pilota MotoGP ha condiviso sui social alcuni scatti dei festeggiamenti con famiglia e amici.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, la storia d'amore

Valentino Rossi, 46 anni, e Francesca Sofia Novello, 31 anni, si sono conosciuti quando Valentino gareggiava come pilota e lei era un'ombrellina. La coppia ha due figlie: Giulietta, nata a marzo del 2022, mentre Gabriella è nata a gennaio 2025.

Ospite a Verissimo, Francesca Sofia aveva raccontato come era nata la storia d'amore con Valentino: "Ci siamo frequentati per un anno come amici e poi abbiamo capito che stavamo bene insieme e ci siamo fidanzati".