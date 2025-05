Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi, le foto del battesimo della figlia Gabriella

Francesca Sofia Novello pubblica sui social alcune tenere foto di famiglia che la ritraggono insieme al compagno Valentino Rossi e alle loro figlie Giulietta e Gabriella, nate rispettivamente a marzo 2022 e a gennaio 2025.

Le foto sono state scattate in occasione dei festeggiamenti con amici e parenti per il battesimo della piccola Gabriella, la secondogenita della coppia.

"Santo Battesimo di Gabriella", scrive la modella nella didascalia che accompagna il carosello di fotografie pubblicato su Instagram. Tra gli scatti, anche quelli della location vista mare, allestita a tema per il battesimo con moltissimi fiori rosa.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, la storia d'amore

Valentino Rossi, 46 anni, e Francesca Sofia Novello, 31 anni, si sono conosciuti tra il 2016 e il 2017 quando Valentino gareggiava come pilota di MotoGP e lei era un'ombrellina.

La coppia ora ha due figlie: Giulietta, che ha festeggiato a marzo il suo terzo compleanno, e Gabriella, nata a gennaio 2025.

Ospite a Verissimo, Francesca Sofia aveva raccontato gli inizi della sua storia d'amore con Valentino.

I due si erano conosciuti per caso attraverso alcuni amici in comune: "Ci siamo frequentati per un anno come amici e poi abbiamo capito che stavamo bene insieme e ci siamo fidanzati".