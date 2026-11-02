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Recap02 novembre 2026

Francesca Coppola e Sabrina Soussi, l'intervista in 100 secondi

I momenti salienti dell'intervista a Verissimo delle due ex protagoniste di Temptation Island
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Dalla nuova frequentazione di Francesca all'avventura di Giovanni Grazioso a Uomini e Donne: Francesca Coppola e Sabrina Soussi si sono raccontate a Verissimo.

"È nato tutto per caso. Ero in un periodo in cui non avevo voglia di conoscere nessuno però Graziano mi è stato tanto vicino, ho pianto con lui", ha detto Francesca Coppola, che ha presentato a Verissimo il ragazzo che sta frequentando, Graziano Lombardo, migliore amico di Sabrina Soussi.

Sabrina Soussi ha parlato invece del percorso del suo ex fidanzato Giovanni Grazioso a Uomini e Donne come tronista. "Lo seguo, ma non sono gelosa. Secondo me lui non è pronto per fare questo percorso. Non voglio essere presuntuosa, ma credo che provi ancora qualcosa per me", ha affermato l'ex protagonista di Temptation Island.

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