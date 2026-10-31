Sabrina Soussi parla a Verissimo del percorso del suo ex fidanzato Giovanni Grazioso a Uomini e Donne, nuovo tronista del dating show. "Lo seguo, ma non sono gelosa. Secondo me lui non è pronto per fare questo percorso. Non voglio essere presuntuosa, ma credo che provi ancora qualcosa per me", afferma l'ex protagonista di Temptation Island.

Sabrina Soussi assicura di essere single: "Mi sono concessa dei primi appuntamenti, ma niente di che. Sono single". E non nega di pensare ancora alla sua storia d'amore con Giovanni Grazioso: "A volte mi capita di commuovermi se magari sento una canzone perché ripenso ai nostri momenti belli".