Francesca Chillemi: "Ho imparato a conoscere le mie imperfezioni"

Francesca Chillemi è stata protagonista del monologo rilasciato a Le Iene durante la puntata di martedì 7 maggio. "C'è stato un momento della mia vita in cui pensavo di essere solo bella, di non avere altre qualità, che in me non ci fosse altro - ha esordito l'attrice, protagonista insieme a Can Yaman della serie tv Viola come il mare - Provavo a rendere il mio corpo perfetto in tutti i modi, era diventata quasi una fissazione. E più mi guardavo allo specchio, più vedevo quelli che per me erano solo difetti. Non mi sono sempre sentita bella. Ho iniziato a crederlo solo quando dal mondo esterno sono arrivate conferme, che mai avrei immaginato". Francesca Chillemi, 38 anni, ha quindi proseguito raccontando come la stessa bellezza sia dunque diventata una sorta di problema, fino alla svolta: "Conferme che mi appagavano, che mi facevano stare bene e mi rendevano felice, ma che, giorno dopo giorno, si trasformavano in un'etichetta che non riuscivo più a staccarmi di dosso. Lì ho preso la decisione più importante della mia vita: andare oltre il giudizio degli altri, oltre il mio stesso giudizio". E afferma: "C'è voluta tanta forza perché ero terrorizzata dalla paura di dover dare ragione a loro e di non trovare niente oltre la bellezza. E invece proprio in quel momento, quando sono riuscita a entrare in contatto con me stessa, ho imparato a conoscere le mie imperfezioni, ad accettare le mie fragilità. E ho capito cos'è la vera bellezza". Quindi, Francesca Chillemi conclude: "E anche se ho ancora un sacco di cose di me stessa da scoprire e costruire. Oggi so chi sono. Dietro questo sorriso ci sono: Francesca. La persona che nessuno vedeva oltre l'aspetto estetico e neanche io riuscivo a vedere e che invece ora vedo, amo, e a cui ho dato il peso di non essere perfetta. E di essere fragilmente forte".

Francesca Chillemi, l'intervista a Verissimo

Francesca Chillemi si era raccontata a Verissimo durante la puntata di sabato 27 aprile, dove aveva parlato con Silvia Toffanin della sua carriera, del suo ruolo di mamma e anche di un amore tossico vissuto in giovane età. "Ho avuto l'opportunità di vivere tante cose diverse già da giovane. Ed era quello che volevo, trovare la mia indipendenza e decidere con la mia testa", aveva ammesso, confermando tutto l'orgoglio per il percorso fatto. Quindi, l'amore provato per la figlia Rania: "Mia figlia mi ha riempita totalmente, è ogni giorno scoprire qualcosa di nuovo anche di me stessa, anche perché lei cambia e le interazioni sono diverse".