Francesca Chillemi e l'amore per la figlia Rania: "Mi fa vedere la vita in modo diverso"

Francesca Chillemi è la prima ospite della puntata di Verissimo in onda sabato 27 aprile alle 16.30 su Canale 5. L'attrice siciliana, tornata a vestire i panni della giornalista Viola Vitale nella seconda stagione di Viola come il mare, si è raccontata a partire dall'orgoglio per il percorso che la vede sul piccolo schermo da oltre vent'anni. "Ho avuto l'opportunità di vivere tante cose diverse già da giovane, trovando la mia indipendenza, che era quello che volevo". E se da una parte arrivano i ringraziamenti per i suoi genitori, capaci di assecondare la sua passione, dall'altra Francesca Chillemi racconta a Silvia Toffanin il rapporto con la figlia Rania: "Mi ha riempita totalmente, è ogni giorno una scoperta". E aggiunge ancora: "Lei mi porta a entrare in contatto con una parte di me bambina, cosa che a volte perdiamo di vista. Mi ha fatto vedere la vita in modo diverso, facendomi apprezzare delle cose che non altrimenti non avrei notato".