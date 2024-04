Francesca Chillemi: "Da giovane ho vissuto un amore tossico"

Ospite a Verissimo durante la puntata in onda sabato 27 aprile, Francesca Chillemi si è soffermata anche su un'esperienza d'amore "tossica" vissuta in giovane età. "Era una di quelle cotte adolescenziali, che per fortuna non è durata tantissimo, ma ho vissuto delle cose non piacevoli e che all'epoca forse non ero capace di gestire". L'attrice ha quindi proseguito, spiegando di aver tentato di gestire la vicenda da sola: "Per fortuna è finita velocemente, quindi non ho avuto modo di confidarmi con i miei genitori, però quella situazione all'epoca mi diede parecchia agitazione". Infine, Francesca Chillemi ha voluto precisare che l'episodio non ha influito sul rapporto con gli uomini: "Ho un'immagine bella di un padre accanto, quindi non può arrivare il primo e portarmela via".