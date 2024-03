Kensington Palace non è più una fonte attendibile per l'Afp

Kensington Palace, dopo aver diffuso la tanto discussa foto ritoccata di Kate Middleton, "non è più considerata una fonte attendibile".

A dichiararlo è Phil Chetwynd, direttore delle notizie globali dell'Agence France-Presse, una delle più grandi agenzie di stampa del mondo, che ha dichiarato a Bbc come la decisione dell'AFP e delle altre agenzie di stampa di 'uccidere l'immagine' ('photo kill') - ritirandola in quanto non rispettava i propri standard fotografici - sia stata una "mossa rara e drastica, normalmente riservata alla propaganda nordcoreana o iraniana".

Chetwynd, intervistato da Ros Atkins nel programma The Media Show di Bbc Radio 4, ha detto che l'agenzia lavora con Kensington Palace "tutto il tempo", e lo scatto in questione era considerato una "fonte attendibile" prima che venisse presentata l'immagine alterata, in cui Kate è immortalata con i suoi tre figli George, Charlotte e Louis.

"Kensington Palace non è più assolutamente attendibile come fonte. Come con qualsiasi cosa, quando sei deluso da una fonte, il livello si alza e abbiamo grossi problemi internamente. Emettere un 'avviso di uccisione' sulla base della manipolazione è un grosso problema, è raro e accade forse una volta all’anno", ha spiegato il direttore delle notizie globali dell'Agence France-Presse.

Il ritiro della foto alterata di Kate e l'ammissione della principessa: "Ho usato il fotoritocco"

Il 10 marzo l'AFP, l'Associated Presse e altri organi di informazione avevano emesso un "kill notice" per la foto di Kate Middleton, chiedendo alle fonti di interromperne la circolazione perché l'immagine era stata alterata a un livello tale da non soddisfare più gli standard etici.

Kate, dopo la il ritiro dello scatto da parte delle agenzie, era intervenuta con un messaggio sui social per chiarire la questione della manipolazione, ammettendo di aver ritoccato lo scatto: "Volevo esprimere le mie scuse per l'eventuale confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Come molti fotografi amatoriali, faccio occasionalmente esperimenti con il fotoritocco", aveva scritto su Twitter.

L'interesse dell'opinione pubblica sulle condizioni di salute di Kate Middleton a seguito dell'operazione all'addome a cui la principessa è stata sottoposta il 16 gennaio scorso è sempre alto durante la sua convalescenza, ed è aumentato soprattutto a causa della defezione dell'ultimo minuto "per questioni personali" del principe William alla recente messa di commemorazione di uno dei suoi padrini, il re Costantino di Grecia.

"La principessa di Galles sta continuando a riprendersi bene dall'intervento chirurgico addominale", avevano fatto sapere i rappresentanti reali a The Independent.