Sono tanti i vip che hanno dedicato dolci parole ai loro papà su Instagram o hanno ricevuto emozionanti dediche.

A un giorno dalla nascita delle due gemelline Penelope e Ginevra avute insieme a Veronica Peparini, il neo-papà Andreas Muller racconta le intense emozioni provate in un post su Instagram: "Il mio cuore non è mai stato così veloce. Grazie dell’amore, dei pensieri, i messaggi e degli auguri per la festa del papà ma io devo ancora dimostrare il padre che sarò quindi auguri a mio padre ora anche nonno e a tutti i padri che danno la vita per i loro figli".

Attraverso una foto e una dedica, diverse vip descrivono l'amore dei loro compagni e mariti per i loro figli. "Sei il nostro orgoglio, auguri papà Madda", sono le parole di Romina Giamminelli per Marco Maddaloni.

Natalia Paragoni scrive la prima letterina della festa del papà per Andrea Zelletta: "La mia prima letterina per papà Andrea. Auguri papà. Baba grazie perché sei sempre presente in ogni piccolo grande passo" .

Su Instagram, Fiordaliso ricorda suo padre Auro, scomparso a maggio del 2023: "Auguri papà, quanto mi hai insegnato, sei sempre nei miei pensieri. Sempre".

Nel video sopra, le dediche dei Vip per la festa del papà.