Fiordaliso ricorda il padre Auro: "È andato via in due mesi"

La cantante parla a Verissimo della scomparsa di suo padre: "Quando è andato via gli abbiamo dedicato una festa"

Fiordaliso ricorda a Verissimo il padre Auro, scomparso a maggio del 2023. "Papà aveva una malattia, quando lo abbiamo scoperto era già tardi. Se n'è andato a 93 anni nel giro di due mesi, molto dolcemente, non se n'è neanche accorto", afferma la cantante.

Auro Fiordaliso non ha mai saputo di essere malato. "Noi gli abbiamo nascosto tutto o forse se n'è accorto e non ce l'ha detto", afferma la cantante.

Fiordaliso ha tenuto la mano del padre fino all'ultimo istante: "Io e i miei fratelli non l'abbiamo lasciato mai solo. Quando se n'è andato abbiamo organizzato una festa per lui. Abbiamo messo la musica de L'ultimo dei Mohicani. Non abbiamo pianto. Lo abbiamo sentito vicino".