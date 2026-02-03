Federica Pellegrini

In dolce attesa della sua seconda figlia che nascerà a inizio aprile, Federica Pellegrini, 37 anni, pubblica su Instagram alcune foto in bianco e nero che la ritraggono in palestra mentre si sta allenando. "Quasi pronta per i Giochi", scrive la campionessa in inglese nella didascalia che accompagna gli scatti. I Giochi in questione sono le Olimpiadi Invernali Milano - Cortina 2026 in programma dal 6 al 22 febbraio. Federica, infatti, fa parte del Comitato Olimpico Internazionale.

Il 2 febbraio Federica Pellegrini era presente all'evento d'apertura che si è tenuto alla Scala di Milano, dove ha preso parte anche il Presidente Mattarella. La campionessa ha condiviso sui social alcune foto ricordo della serata, compresa quella che la ritrae mentre stringe la mano al Capo dello Stato.

Pochi giorni prima della sua partenza per i Giochi Olimpici di Milano - Cortina, Federica Pellegrini aveva pubblicato su Instagram una foto insieme al marito Matteo Giunta scattata mentre tornavano a casa dall'ospedale con la figlia Matilde.

La campionessa di nuoto e l'allenatore avevano parlato a Verissimo di un precedente ricovero in ospedale della figlia. Federica Pellegrini aveva raccontato: "Matilde soffre di convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente e il suo sistema va in blocco per pochi secondi che sembrano un'eternità. Gira gli occhi all'indietro, si irrigidisce e per pochi secondi non risponde".