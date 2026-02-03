Manuel Bortuzzo | Instagram: @manuelmateo_

Manuel Bortuzzo ricorda la sparatoria che gli ha cambiato la vita, condividendo su Instagram una serie di tre immagini accompagnate da una riflessione: "Stanotte di 7 anni fa la mia vita è cambiata, io ho cambiato lei".

Manuel pubblica un selfie e poi la foto della sua schiena e della sua nuca mentre si tocca i capelli bagnati. Sulla pelle, quasi interamente coperta da tatuaggi, spiccano delle ali e la data "03-02-2019" tatuata sulla parte superiore della schiena, un riferimento alla notte dell'aggressione. La terza foto mostra una prospettiva soggettiva dei suoi piedi, gli stessi che, dopo quella notte, non può più utilizzare.

Nel febbraio del 2019, la vita di Manuel Bortuzzo è cambiata per sempre a causa di un tragico errore di persona. Un proiettile lo ha raggiunto, causandogli una lesione spinale che lo ha lasciato paralizzato.

Ospite a Verissimo, l’atleta paralimpico aveva rivelato di aver nascosto il dolore e la sofferenza dopo l’incidente per dare l’immagine di un esempio di positività.: "Sentivo addosso la responsabilità di essere un modello positivo, di mostrare soltanto il bello della vita", aveva spiegato a Silvia Toffanin. Manuel aveva aggiunto: "Ho capito dopo quanto fosse importante invece raccontare quello che si sente davvero in modo che le persone si possano ritrovare".