Giorgia Palmas, gli auguri a Filippo Magnini: "Buon compleanno alla metà del mio cielo"

Giorgia Palmas e Filippo Magnini | Instagram: @giopalmas82

Nel 2020, Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono diventati genitori di Mia e si sono sposati a Milano l’anno dopo. Ospiti a Verissimo, avevano parlato della possibilità di allargare la famiglia in futuro: "Iniziamo a essere grandicelli. Quel che sarà, sarà", aveva dichiarato Palmas. L’ex campione di nuoto aveva aggiunto: "Deciderà il destino, ma se fosse sarebbe stupendo".

L’ex nuotatore aveva anche fatto chiarezza sulle sue precedenti affermazioni riguardo alla sua storia con Federica Pellegrini, a cui era seguita una replica da parte dell'ex nuotatrice: "Non è il tempo con cui stai con una persona che determina se una storia è importante o no. A determinare se una persona è importante nella tua vita sono i fatti e le azioni. Se ripenso al doping, il mio momento difficile, io stavo ancora con Federica ed eravamo in casa insieme. Su quella vicenda le persone importanti della mia vita avevano preso una posizione. Lei non ha detto niente pur sapendo che io ero innocente. Una persona che ha preferito il silenzio, un silenzio accusatorio, non può essere tra le persone importanti della mia vita".