Rudy Zerbi, la foto amarcord di quando era piccolo

"Capelli a parte sono rimasto uguale! Buon compleanno a me!". Queste parole accompagnano un emozionante post condiviso da Rudy Zerbi nel giorno del suo 57esimo compleanno.

L'insegnante di Amici condivide alcuni scatti della sua infanzia e della sua adolescenza: in una foto, lo vediamo da piccolo a scuola mentre in un'altra da ragazzo in montagna.

Tantissimi i commenti e gli auguri ricevuti sotto il post social da amici e colleghi come Lorella Cuccarini, Elettra Lamborghini e tanti altri.

Rudy Zerbi, l'amore per i figli raccontato a Verissimo

In un'intervista del 2023 a Verissimo, Rudy Zerbi aveva parlato dell'amore per i suoi quattro figli: Tommaso e Luca - nati dal matrimonio con Simona -, Edoardo - avuto con l'attrice Carlotta Miti -, e Leo - nato dalla storia con Maria Soledad Temporini.



"Loro sono il mio disco di platino", aveva confessato l'insegnante di Amici. Parlando delle difficoltà di crescere quattro figli nati da tre relazioni diverse: "Vivono quasi tutti in città diverse, però c'è tanto amore". "Tommaso è andato a vivere a Parigi. Edoardo è a Bologna. Leo vive a Roma e ora anche Luca vive a Roma con me, perché ha iniziato l'Università qui", aveva spiegato Rudy Zerbi.