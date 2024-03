Federica Pellegrini, le nuove foto con la figlia Matilde

Federica Pellegrini ha condiviso sui social alcuni dolci momenti con la figlia Matilde, nata lo scorso 3 gennaio.

La campionessa ha pubblicato su Instagram due scatti, accompagnati da altrettanti cuori, in cui stringe a sé la bambina osservandola amorevolmente. Immediata la reazione di papà Matteo Giunta, che ha commentato con due cuori.

Federica Pellegrini e la maternità: "È un'avventura incredibile ma difficile"

Di recente Federica Pellegrini aveva parlato sui social della maternità. "Sto cercando di vivere a pieno quest'avventura incredibile, ma è più difficile di quello che mi aspettavo. Sono fortunata perché lo posso fare e non è scontato", aveva raccontato la campionessa, definendo il cambiamento di vita dopo essere diventata mamma "quasi devastante da quanto è potente".

E a proposito dell'allattamento aveva aggiunto: "Per fortuna Matilde è stata bravissima da subito, ma è comunque tosta: devi essere tutta la giornata a sua completa disposizione e non è sempre facile".

La Divina aveva parlato anche del parto e del nome scelto per la figlia: "Ho partorito con il cesareo dopo due giorni di patimenti. Abbiamo scelto il nome Matilde perché è quello della mia bisnonna e a Matteo piaceva. Lei somiglia tutta al papà, da me per ora ha preso solo le fossette sulle guance".

Federica Pellegrini parla a Verissimo della gravidanza

Ospite a ottobre a Verissimo, Federica Pellegrini aveva condiviso la gioia di diventare mamma.

"Sto vivendo un bellissimo momento, non ho avuto alcun problema e sono riuscita a mantenere i miei impegni e i miei ritmi", aveva detto l'ex nuotatrice, che di recente aveva portato la figlia a Venezia, dove era andata per un impegno di lavoro.

Il marito Matteo Giunta, in collegamento con lo studio, le aveva fatto eco: "Non so come sarà diventare papà, spero di non essere troppo protettivo nei suoi confronti".

Nel video sotto, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, dal primo incontro alla prima figlia.