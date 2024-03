Federica Pellegrini parla del parto e dell’allattamento della figlia Matilde

Federica Pellegrini, che a gennaio è diventata mamma di Matilda, parla sui social del parto e dell'allattamento della figlia.

"Ho partorito con il cesareo dopo due giorni di patimenti", scrive la campionessa di nuoto, rispondendo alle domande dei follower. Federica Pellegrini sta facendo con la figlia allattamento a richiesta. "Per fortuna lei è stata bravissima da subito, comunque è tosta, devi essere tutta la giornata a sua completa disposizione e non è sempre facile", racconta la nuotatrice, che di recente aveva portato la figlia a Venezia dove era andata per un impegno di lavoro.

Parlando della maternità: "È più difficile di quello che mi aspettavo, semplicemente perché la devi vivere per capire. Sicuramente non è una passeggiata. Sto cercando di vivere a pieno quest'avventura incredibile perché dicono che poi questi momenti mancheranno. Sono fortunata perché lo posso fare e non è scontato". Sul cambiamento di vita dopo essere diventata mamma: "Quesi devastante da quanto è potente".

La campionessa spiega anche perché, insieme al marito Matteo Giunta, ha deciso di chiamare la figlia Matilda: "È il nome della mia bisnonna. A Matteo piaceva". La bambina, afferma Federica Pellegrini, somiglia tutta al papà: "Per ora da me ha preso solo le fossette sulle guance, ma vedremo".

Infine la nuotatrice spiega perché ha scelto, finora, di non mostrare la figlia sui social: "Non è facile perché vorrei mostrarla al mondo intero, ma credo che il mondo social per il momento non sia un posto sicuro per lei. Poi tra qualche anno chissà".