Federica Pellegrini a Venezia per lavoro con la figlia

Federica Pellegrini con la figlia Matilde e Giovanni Malagò (foto Instagram @kikkafede88 e @giovannimalago)

Federica Pellegrini è tornata ai suoi impegni di lavoro dopo la nascita della figlia Matilde, avuta lo scorso 3 gennaio con il marito Matteo Giunta, e condivide sui social alcuni teneri scatti a Venezia con la sua piccola.

"Sono tornata al lavoro a Venezia insieme a mia figlia per Milano Cortina 2026", ha scritto la campionessa di nuoto, aggiungendo un cuore ad una foto in cui osserva la città dalla finestra del suo hotel con in braccio la figlia.

La Divina - che tra due anni sarà Ambassador dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - ha poi pubblicato anche una foto con la primogenita insieme al Presidente del Coni Giovanni Malagò e Anna di Luca, che si occupa di Relazioni Internazionali per la Fondazione Milano Cortina 2026.

"Meravigliosi arrivi durante la pausa dei lavori della quinta Coordination Commission per Milano Cortina 2026 del Cio... nuove generazioni di atleti che crescono", ha scritto Giovanni Malagò su Instagram a corredo dello scatto con Federica Pellegrini e la sua piccola Matilde, e la campionessa ha commentato con due cuori.

Federica Pellegrini a Verissimo: "Durante la gravidanza sono riuscita a mantenere i miei ritmi"

Ospite a ottobre a Verissimo, Federica Pellegrini aveva condiviso la gioia di diventare mamma: "Sto vivendo un bellissimo momento, non ho avuto alcun problema e sono riuscita a mantenere i miei impegni e i miei ritmi".

Il marito Matteo Giunta, in collegamento con lo studio, le aveva fatto eco: "Non so come sarà diventare papà, per ora posso solo immaginarlo e ci stiamo godendo questi ultimi mesi. Arriverà una femminuccia e spero di non essere un padre troppo protettivo".

Federica Pellegrini aveva spiegato anche la scelta del video ironico per l'annuncio della gravidanza: "Il video lo abbiamo preparato due giorni prima, perché ho pensato che era anche un modo per sdrammatizzare nel caso avessi perso il record dei 200 stile libero. L'ho perso, ma se lo riprenderà mia figlia".

Nel video sotto Federica Pellegrini e Matteo Giunta, dal primo incontro alla prima figlia.