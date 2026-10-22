Federica Brignone e James Mbaye sembrano sempre più affiatati. La super campionessa, 36 anni, ha sfilato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma accanto all'ex cestista e modello, 36 anni. L'occasione è stata la première mondiale di Federica – L’ultima olimpiade, il film documentario che racconta il percorso della campionessa dal terribile infortunio, che ha rischiato di compromettere la sua carriera, fino alla vittoria di due storiche medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Originario del Senegal, James Mbaye è cresciuto a Rimini, dove ha mosso i primi passi nel basket, che l'ha portato anche a Firenze. Nel capoluogo toscano ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda, in cui lavora ancora oggi sia in Italia sia all'estero.

Le voci di una relazione tra Federica Brignone e James Mbaye hanno iniziato a circolare lo scorso febbraio. A Verissimo, la campionessa di sci aveva confermato di avere un nuovo amore, dopo la fine della storia con Davide. "Sono molto felice", aveva detto Federica Brignone. La prima uscita pubblica di coppia è avvenuta lo scorso aprile su un altro red carpet, quello dei Laureus Awards 2026 a Madrid, dove la coppia ha sfilato per la prima volta insieme.