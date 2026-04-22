Federica Brignone, il primo red carpet con James Mbaye

Federica Brignone e James Mbaye sono ufficialmente una nuova coppia. La super campionessa, 35 anni, ha ufficializzato sul red carpet dei Laureus Awards 2026 a Madrid la relazione con l'ex cestista e modello, 35 anni.
Le voci di una relazione tra Federica Brignone e James Mbaye hanno iniziato a circolare lo scorso febbraio. La campionessa di sci aveva confermato a Verissimo di avere un nuovo amore, dopo la fine della storia con Davide. "Sono molto felice", aveva detto Federica Brignone. Alla domanda se il nuovo fidanzato sciasse, la campionessa aveva risposto: "Ci stiamo lavorando".
Originario del Senegal, James Mbaye è cresciuto a Rimini, dove ha mosso i primi passi nel basket, che l'ha portato anche a Firenze. Nel capoluogo toscano ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda, in cui lavora ancora oggi sia in Italia sia all'estero.