Federica Brignone, il primo red carpet con James Mbaye

Federica Brignone e James Mbaye sono ufficialmente una nuova coppia. La super campionessa, 35 anni, ha ufficializzato sul red carpet dei Laureus Awards 2026 a Madrid la relazione con l'ex cestista e modello, 35 anni.



Le voci di una relazione tra Federica Brignone e James Mbaye hanno iniziato a circolare lo scorso febbraio. La campionessa di sci aveva confermato a Verissimo di avere un nuovo amore, dopo la fine della storia con Davide. "Sono molto felice", aveva detto Federica Brignone. Alla domanda se il nuovo fidanzato sciasse, la campionessa aveva risposto: "Ci stiamo lavorando".