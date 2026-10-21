"L'hanno visitata e monitorata per qualche ora. Intorno alle 16 ci hanno comunicato che dovevamo fermarci lì per il ricovero perché Sveva aveva bisogno di ossigeno per respirare correttamente", aggiunge Valentina Cabassi, spiegando il problema di salute della figlia: " La diagnosi è stata bronchiolite , per fortuna una forma lieve, forse aiuta il fatto che l'anno scorso abbiamo fatto la profilassi per il virus".

Valentina Cabassi racconta sui social il ricovero in ospedale della figlia Sveva. "Domenica mattina, intorno alle 10, abbiamo portato Sveva al pronto soccorso perché mi sembrava facesse fatica a respirare, era molto raffreddata e piena di catarro", scrive la modella, 30 anni, pubblicando uno scatto con la figlia di un anno in braccio al Policlinico De Marchi di Milano.

La figlia di Valentina Cabassi ed Ernia è stata dimessa dall'ospedale: "Ora è in gran forma, ha recuperato alla grande, ma sono stati giorni davvero intensi, penso possiate immaginare. Adesso siamo a casa e non potrei essere più felice". La modella conclude: "Domenica mattina ho pensato di fare un salto al pronto soccorso giusto per un controllo, per una volta ringrazio di essere una persona ansiosa o forse è stato semplicemente il mio istinto materno".

Ernia - nome d'arte di Matteo Professione - e Valentina Cabassi sono legati dal 2019 e sposati dallo scorso settembre. A luglio del 2025, sono diventati genitori di Sveva. Il nome scelto per la bambina non è casuale. "Ti avrei chiamato Sveva fossi stata bambina. Perché ha il sapore di casa e sa di quello che siamo", canta Ernia nel suo brano Buonanotte. Sui social, Valentina Cabassi aveva raccontato il parto: "Per me è stata un'esperienza incredibile. Il parto in sé è durato quattro ore, quindi è stato breve. Me lo ricordo con il sorriso. Matteo è stato con me tutto il tempo".