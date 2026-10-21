Classe 1995, Alice Piombino ha iniziato a muovere i primi passi nella musica all'età di 12 anni, studiando prima canto e poi anche pianoforte. Secondo quanto riporta La Prealpina , dopo il diploma al liceo scientifico, ha proseguito gli studi musicali. Oltre a essere una cantante, Alice Piombino è anche un'insegnante di canto. Ha lavorato come cantante sulle navi da crociera, è stata corista di Mondo Marcio e di Diss Gacha ed è entrata a far parte del vocal ensemble Gospel Light . Ha lavorato al programma tv RIP – Roast In Peace. Oltre che della musica, Alice Piombino è amante anche dei viaggi e degli animali, in particolare dei cani, come si evince dal suo profilo su Instagram. Dal 2025, è legata a Simone Baldazzi, anche lui cantante.

Alice Piombino è subentrata a Nicla Ozenda come voce dei Fortuna Six, la band de La Ruota della Fortuna. Nicla Ozenda ha dovuto lasciare il programma a causa di un problema alle corde vocali. "Devo fermarmi per affrontare un'operazione alle corde vocali. Non è una mia scelta, ma una necessità: continuare a cantare in queste condizioni avrebbe potuto compromettere la mia voce al punto da rischiare di non poter cantare più. Per chi, come me, ha fatto della voce e della musica una parte fondamentale della propria vita, potete immaginare quanto sia difficile affrontare tutto questo. Ma ora la priorità è prendermi cura di me, per poter tornare a fare ciò che amo. Ma tranquilli, tornerò", ha spiegato sui social.

Ospite a Verissimo, Nicla Ozenda aveva parlato dell'emorragia a una corda vocale che ha avuto lo scorso anno: "A ottobre ho avuto un'influenza con tanta tosse. Dopo, ho avuto un abbassamento di voce, come succede spesso. Andando avanti con il tempo, la voce però non tornava. Mi sono preoccupata perché cantare è il mio sogno, la mia passione. Ho fatto delle visite ed è uscito questo problema: un'emorragia alla corda vocale sinistra".

