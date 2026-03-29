Evelina Sgarbi torna nello studio di Verissimo per parlare della vicenda che ha coinvolto suo padre Vittorio Sgarbi, ma anche per raccontare la sua vita privata senza filtri.

Dopo la decisione del giudice di dire no all'amministratore di sostegno chiesto da Evelina, la ragazza aveva chiesto al giudice la revoca del perito. Evelina Sgarbi spiega di non avere aggiornamenti sul caso: “Io attendo le cartelle, non le ho ancora viste”.

Nel corso dell'intervista, Evelina si confida con Silvia Toffanin parlando del suo complesso rapporto con il cibo: "Io ero in ansia sul mangiare fin da bambina. Non ho vissuto bene i nostri trasferimenti. Ero molto gonfia da piccola, poi ho iniziato a tagliare tutto il cibo. E mamma mi diceva mangia che ti viene l’ansia. Un Natale ho avuto un attacco d’ansia legato al cibo".

La figlia di Vittorio Sgarbi ripercorre le varie fasi dei suoi disturbi alimentari: "Poi ho ricominciato a mangiare molto perché avevo paura di non mangiare abbastanza o di svenire. L’ansia però me la sono sempre portata con me. È una sensazione orrenda, ti senti morire. Ho sempre avuto un rapporto altalenante con il cibo".

"Adesso sto meglio, ho più consapevolezza con quello che mangio e mi vedo bene", conclude Evelina.