Achille Costacurta dedica un tenero messaggio di auguri alla sua bisnonna Maria, che compie 94 anni. "Per la regina Maria sono 94. Ti stra-amo bis nonnina", scrive il figlio di Alessandro Costacurta e Martina Colombari, 21 anni. "Ps: No badante, 100 per 100 autonoma", aggiunge Achille Costacurta, condividendo alcuni momenti della festa. E conclude il messaggio con parole ironiche, ma toccanti: "E comunque prima dei 105 ho bloccato il numero paradiso, quindi fino a 105 non ti chiamerà nessuno dal cielo, stai tranquilla".



Nato a Milano nel 2004, Achille Costacurta è l'unico figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta. Ospite a Verissimo, Achille Costacurta aveva ripercorso la sua difficile storia personale: dall'abuso di droghe fino alla rinascita. "Sono andato in una clinica in Svizzera. Lì mi hanno aiutato a trovare una soluzione, sono stati gli unici. Mi hanno diagnosticato il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività. Oggi prendo un farmaco per l'ADHD. Non ho più fatto uso di sostanze", aveva raccontato.

Nel video sotto, i momenti salienti dell'intervista di Achille Costacurta a Verissimo.