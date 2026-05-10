Nek parla a Verissimo del rapporto speciale con la figlia acquisita Martina, avuta dalla moglie del cantante, Patrizia Vacondio, da una precedente relazione. "Mi ha insegnato a essere padre. Me la sono ritrovata davanti quando aveva circa un anno e mezzo. Martina ha un papà, è una bravissima persona e non ho mai voluto prendere il posto del padre. Però, vivendo con noi, è normale che si sia affezionata anche a me. Io ho cercato di fare del mio meglio", dice il cantante, 54 anni, sposato da 26 anni con Patrizia Vacondio.



Crescendo, Martina, 31 anni, ha voluto prendere anche il cognome di Nek, all'anagrafe Filippo Neviani, e farsi accompagnare dal padre acquisito all'altare. Del giorno del matrimonio, il cantante ricorda: "È stato un momento che non dimenticherò mai. Io ero più nervoso di lei. È stata un'emozione gigantesca".



Nel 2010 Nek e Patrizia Vacondio sono diventati genitori di Beatrice, che il cantante ha presentato a Verissimo. "Non pensavo di diventare papà. Credevo di aver già dato crescendo Martina. Beatrice è stata voluta. Mi ricordo che mia moglie, Patrizia, per dirmi che sarebbe arrivata Beatrice mi ha fatto trovare un ciuccio, ma io non ho capito subito il messaggio, ho rovinato tutta l'atmosfera, credevo fossero quei ciucci che si mangiano alle fiere".