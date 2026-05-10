Özge Özpirinçci: "Per crescere nostra figlia Mercan io e Burak Yamantürk ci siamo dati il cambio con il lavoro"

Özge Özpirinçci presenta a Verissimo il marito Burak Yamantürk, a cui è legata dal 2013 e con cui nel 2021 ha avuto la figlia Mercan.



Il primo incontro tra Özge e Burak è avvenuto sul set. "Recitavo in una serie. Stavamo girando la prima stagione quando ci dissero che sarebbe arrivata una nuova attrice. Per farci conoscere, organizzarono un primo incontro. Ci siamo conosciuti in quell'occasione. Sono rimasto subito molto colpito. Passavamo tutti i giorni insieme sul set, siamo diventati inseparabili e lo siamo ancora", racconta l'attore turco.



Özge Özpirinçci, 40 anni, e Burak Yamantürk, 42 anni, si sono sposati nel 2021. "Abbiamo voluto diventare genitori e ci siamo sposati quando Özge era al settimo mese di gravidanza. Io ero impegnato su un set, ma a un certo punto ci siamo detti: 'Dobbiamo sposarci'. Ho preso quattro giorni di pausa dal set, l'ho raggiunta mentre era in vacanza e ci siamo sposati", racconta l'attore turco.



Per quanto riguarda invece la vita da genitori di Mercan, l'attrice turca racconta: "Per i primi due anni io non ho lavorato, mentre Burak è stato impegnato sul set. Poi abbiamo fatto il contrario, ho lavorato io e Burak è rimasto a casa. È stato un accordo che avevamo preso dall'inizio".