Evelina Sgarbi: "Ho denunciato tutti per maltrattamenti e circonvenzione d'incapace"

Evelina Sgarbi torna a Verissimo per annunciare importanti novità nella sua battaglia per il padre. "Ho denunciato tutti per maltrattamenti e circonvenzione d'incapace", annuncia la figlia di Vittorio Sgarbi e Barbara Hary, che stava già valutando questa decisione dopo le ultime apparizioni del padre in tv.



Se finora Evelina Sgarbi, 25 anni, era l'unica dei tre figli di Vittorio Sgarbi a portare avanti la battaglia, ora al suo fianco si sarebbe schierato il fratello Carlo, nato nel 1988 dalla relazione con l’attrice Patrizia Brenner: "Ha fatto sapere tramite il suo avvocato di essere con me e di condividere le mie preoccupazioni. Sono contenta si sia esposto e si sia unito a me".



Evelina Sgarbi continua a essere convinta che il padre stia seguendo delle terapie molto pesanti e che in passato avrebbe tentato di togliersi la vita: "Mi sono arrivate voci che abbia tentato il suicidio. Pare che abbia cercato due volte di andare sul terrazzo, attraverso la portafinestra in cucina, per buttarsi giù. Hanno dovuto mettere degli scatoloni per impedirgli l'accesso al terrazzo e in alcune occasioni lo avrebbero anche chiuso in camera a chiave". La figlia di Vittorio Sgarbi e Barbara Hary torna a sottolineare anche lo stato del padre nelle apparizioni in tv: "È sporco, non sta bene, fa fatica. È inaccettabile che lo mandino in tv in questo stato per pubblicizzare un libro". Evelina Sgarbi è decisa a continuare la sua battaglia per il papà: "Io non ho litigato con lui, voglio il suo bene e voglio sapere la verità sulla sua salute".