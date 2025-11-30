Lorenzo Musetti è diventato papà per la seconda volta. Il tennista, 23 anni, ha annunciato la nascita del secondo figlio Leandro. "L’amore si moltiplica", hanno scritto sui social Lorenzo Musetti e la compagna Veronica Confalonieri, già genitori di Ludovico, nato a marzo del 2024.

In una recente intervista, il tennista aveva parlato della paternità: "Diventare genitore mi ha dato una spinta in più, ciò che ho vissuto fuori mi ha fatto maturare dentro il campo. C'è un mio percorso umano che è cresciuto con quello professionale, non vedo i figli come un ostacolo". Riguardo alla scelta di avere il primo figlio all'età di 22 anni, Lorenzo Musetti aveva detto: "Il primo figlio è stato un terremoto e una bella sorpresa. Non era cercato, abbiamo deciso di tenerlo".