Sumru spara ad Halil - L'anticipazione de La notte nel cuore

"Buongiorno Nihayet. Non sei qui per i saluti. Dimmi, quanti soldi mi dai per andare via? Quanto mi offri per scomparire dalle vostre vite?": con queste parole Halil affronta la mamma di Sumru, Nihayet. È l'anticipazione esclusiva de La notte nel cuore mostrata a Verissimo. "Tua figlia e io eravamo fidanzati, dovevamo sposarci. Ma quando io sono andato in prigione...", aggiunge Halil. La discussione tra i due precipita e Nihayet tira fuori una pistola che punta contro l'uomo. In quel momento arriva Sumru, interpretata dall'attrice turca Ece Uslu ospite a Verissimo.

"Non farlo, non farlo, fermati! Non ne vale la pena. Non puoi sporcarti le mani per un delinquente come lui", afferma Sumru, riuscendo a prendere la pistola dalle mani della mamma. Ma a quel punto Halil pronuncia delle parole durissime contro la donna: "Tu hai abbandonato i tuoi bambini senza pietà, però tua madre è disposta a diventare un'assassina per te. Hai abbandonato i tuoi figli per cercare un marito ricco e l'hai trovato. E alla fine hai abbandonato anche lui per uno più ricco. Sai come vengono chiamate le donne come te? Le donne che passano da un uomo all'altro solamente per denaro?" Sumru risponde premendo il grilletto.