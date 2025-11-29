Antonella Mosetti: "Oggi sarei potuta essere mamma di quattro figli"

Antonella Mosetti racconta a Verissimo il dolore di tre aborti spontanei. "Oggi sarei potuta essere mamma di quattro figli", afferma la showgirl, 50 anni, che nel 1996 ha avuto la figlia Asia, nata dal matrimonio con Alessandro Nuccetelli.



"Sono rimasta incinta due volte durante la mia relazione con Aldo Montano, ma li ho persi. È stato un grandissimo dolore", afferma Antonella Mosetti, che è stata legata all'ex schermidore dal 2007 al 2012. La terza interruzione spontanea di gravidanza è arrivata dopo la partecipazione della showgirl al Grande Fratello VIP nel 2016: "Avevo 42 anni, andai a vivere a Londra con il mio compagno italiano. Non cercavamo un bambino, invece è arrivato. Non l'ho gestita benissimo perché ho aspettato troppo tempo prima di parlarne con il mio compagno. Lui non lo voleva, io sì. Poi però l'ho perso, forse anche per lo stress, i pianti, di quelle settimane".



La showgirl non nega di aver vissuto un periodo molto difficile dopo il terzo aborto spontaneo: "Ho perso quel bambino in un modo molto doloroso. Mi ha cambiato la testa, la vita. Sono entrata in una pesante depressione. Non uscivo di casa, non mi alzavo dal letto, mi dava fastidio e nausea tutto quello che mi circondava. Mi sono fatta aiutare dai medici e ne sono uscita piano piano anche grazie all'amore della mia famiglia".