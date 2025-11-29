Gemma Galgani: "Da 16 anni non smetto di cercare l'amore"

L'INTERVISTA 29 novembre 2025

La storica dama di Uomini e Donne parla a Verissimo dell'amore e ammette: "Provo ancora un sentimento per Mario, ero pronta a uscire dalla trasmissione con lui"

Gemma Galgani parla a Verissimo della sua ricerca d'amore che va avanti da tanti anni: "Cerco l'amore da 16 anni. Ci ho sempre creduto e continuo a crederci, nonostante le cadute". La storica dama di Uomini e Donne si è avvicinata infatti in questi anni a diversi uomini, ma nessuna frequentazione si è trasformata in una storia d'amore solida e duratura.

Riguardo alla fine della sua storia con Giorgio Manetti, Gemma Galgani, 75 anni, dice: “È stato amore di grande sofferenza. Il suo errore è stato non farmi capire quanto fossi importante per lui”. Per quanto riguarda invece la recente frequentazione con Mario Lenti: "Mi ha delusa perché siamo partiti da una condivisione importante, intensa. Mi sembrava una favola. Ero pronta a uscire dalla trasmissione con lui".