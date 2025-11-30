Vanessa Hudgens è diventata mamma per la seconda volta. L'attrice di High School Musical ha annunciato la nascita del secondo figlio con il marito Cole Tucker.

"Beh… l’ho fatto. Ho avuto un altro bambino! Che esperienza folle il travaglio. Un grande applauso a tutte le mamme. È davvero incredibile ciò che i nostri corpi possono fare", ha scritto Vanessa Hudgens, 36 anni, pubblicando uno scatto dall'ospedale.

Legata a Cole Tucker dal 2020, Vanessa Hudgens è diventata mamma per la prima volta a luglio del 2024.