L'iniziale preoccupazione si unisce alla rabbia maturata dopo le recenti apparizioni del padre in tv. Così Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio e Barbara Hary, condivide il suo stato d'animo a Verissimo, manifestando tutto il suo disappunto.



"Trovo che sia stato schifoso, ho assistito a quello che per me è uno sfruttamento totale di una persona. Provo rabbia mista a preoccupazione. Ormai non temo più solo per la salute di mio padre, ma per la sua vita", afferma nella trasmissione di Canale 5.



"Sono pronta a denunciare tutti: per me è maltrattamento e circonvenzione di incapace", ha quindi proseguito Evelina, che al momento è in attesa della sentenza dopo la sua richiesta di nominare un amministratore di sostegno per il padre.



La giovane ha inoltre rivelato un tentativo di suicidio del padre, prima del ricovero, sospettando che abbia quindi iniziato una terapia al litio che lo rende totalmente piatto a livello di umore.

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Evelina Sgarbi a Verissimo.