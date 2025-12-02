Ermal Meta, il dolce video con la figlia Fortuna

Il cantautore Ermal Meta, 44 anni, condivide su Instagram un tenero video insieme alla figlia Fortuna, nata il 19 giugno 2024 dalla relazione con la compagna Chiara Sturdà.

Nel filmato, la piccola corre verso il papà, che la solleva tra le braccia e la bacia: un momento dolce che racconta tutte le emozioni del loro legame profondo.

Ermal Meta, la nascita della figlia Fortuna

Ermal Meta è diventato papà della piccola Fortuna il 19 giugno 2024 e aveva condiviso la notizia con una foto sui social. "La mia mano non è mai stata così grande, e nemmeno il cuore", aveva scritto su Instagram.

Ospite a Verissimo, aveva raccontato le emozioni dopo la nascita e aveva rivelato di non aver potuto prendere in braccio la figlia appena nata: "È stato un parto difficile. La prima cosa che ho fatto è stata suonarle una canzone. Lei ha smesso subito di piangere e poi ho iniziato io".



Ermal Meta aveva parlato della difficile gravidanza della compagna Chiara: "Chiara non dormiva mai, era sempre vigile. Alla fine ha avuto ragione lei perché si è accorta che stava accadendo qualcosa che non doveva accadere".



Per quanto riguarda la nuova vita da papà: "Penso di essere cambiato nel momento in cui l'ho vista. Quando l'hanno portata fuori dalla sala operatoria, l'ho vista e continuavo a chiedere: Ma è lei? È lei? Penso che in quei 20 secondi ci sia stata una riprogrammazione totale della mia persona. È un'emozione troppo grande da contenere".