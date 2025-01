Ermal Meta: “Il parto di mia figlia è stato complicato e pericoloso”

Ermal Meta torna a parlare del difficile parto di sua figlia Fortuna Marie, nata a giugno del 2024. "Io la chiamo la mia astronauta. È arrivata in modo difficile: il momento del parto è stato molto complicato e pericoloso per entrambe", ha detto il cantautore, 43 anni, al podcast One More Time. Ripensando al parto, ha aggiunto: "È stato un momento traumatico, ma la voglia di vivere di questa bambina era incredibile".

"Nessuno ti prepara per quello che vedrai. Quando me la sono trovata davanti, ho detto: 'Oddio'. Lì ho capito che il 99 per cento dei miei problemi non esistevano, non sono mai esistiti, è solo punteggiatura", ha affermato Ermal Meta.

Parlando dei primi mesi da papà: "Molti mi chiedono se Fortuna Marie sia la mia canzone più bella. Per me la risposta è no, perché non è così banale. Lei è oltre. Non trovo parole per descriverla. All'inizio mi sentivo in colpa perché tutti mi dicevano che con il suo arrivo avrei scritto tantissimo, invece tutto quello che buttavo giù non sembrava alla sua altezza, non mi sembrava all'altezza di quello che provavo".

Ermal Meta: "La mia compagna Chiara ha salvato nostra figlia"

Ermal Meta aveva rivelato a Verissimo di non aver potuto prendere subito in braccio la figlia dopo la nascita: "È stato un parto difficile, non l'ho potuta prendere subito, ho dovuto aspettare qualche ora. La prima cosa che ho fatto è stata suonarle una canzone. Lei ha smesso subito di piangere e poi ho iniziato io". Il cantautore aveva spiegato che era stata la compagna Chiara ad accorgersi di un problema durante la gravidanza: "È stata una gravidanza molto difficile in cui Chiara ha salvato questa bambina. Chiara non dormiva mai, era sempre vigile. Alla fine ha avuto ragione lei perché si è accorta che stava accadendo qualcosa che non doveva accadere. C'è stato un problema grave di cui Chiara non si sarebbe accorta nel sonno. Questo ha salvato la nostra bambina".